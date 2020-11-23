Все население Украины может быть провакцинировано от COVID-19 уже к концу 2021 года.

Такое заявление сделал председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Сергей Комиссаренко.

По его мнению, чтобы массовое вакцинирование от коронавируса успешно прошло в Украине, необходимо провести пропаганду вакцинации от COVID-19.

«Перед нами стоят задачи — сначала обеспечить самой вакциной. Но очень важен и сам процесс вакцинации, к этому нужно тщательно подготовиться. Я думаю, что мы сможем вакцинировать всю страну до конца следующего года. Но нужна вакцинальная пропаганда, потому что и в Украине, и в мире много людей, которые против вакцинации», — отмечает чиновник.

А глава Минздрава Максим Степанов накануне заявил, что Украина до 7 декабря должна подписать все технические документы по получению вакцины от коронавируса. Первый транш препарата Украина может получить уже в первой половине 2021 года.

Как мы уже рассказывали ранее, цена одной дозы вакцины от коронавирусной инфекции производства американской фармкомпании Moderna будет колебаться от $ 25 до $ 37.

Тем временем, британская компания Аstrazeneca оценивает эффективность своей вакцины от COVID-19 на 70%.