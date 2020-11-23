Два человека погибли и несколько получили ранения в результате нападения с ножом в церкви в Калифорнии (США).

Как пишет АР, нападение произошло в церкви в городе Сан-Хосе. Во время нападения погибли два человека.

«Мы можем подтвердить нескольких пострадавших с ножевыми ранениями, травмы некоторых из них представляют угрозу для жизни. Подразделения в настоящее время находятся на месте происшествия в баптистской церкви», – сообщает местное полицейское управление.

«Наши сердца обращены к семьям двух членов общины, которые погибли от ножевых ранений во время нападения в баптистской церкви Грейс в центре города», – написал мэр города Сэм Ликкардо.

Сэм Ликкардо также добавил, что подозреваемый находится под стражей.

Жертвами могли стать бездомные. Известно, что во время нападения церковные службы не проводились, туда приводили бездомных людей, чтобы те пережили холода.

https://www.youtube.com/watch?v=im2qw2243_E

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