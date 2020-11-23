С 1 января в Украине могут отключить газ всем тем, у кого нет счетчика. В Верховной Раде соглашаются с тем, что поставить приборы учета физически до этой даты не успеют, следовательно, сроки могут пересмотреть. Но даже если сроки продлят, те украинцы, у которых не будет приборов учета, станут платить за газ по новым нормативам — закон разрешает в случае отказа устанавливать прибор учета переводить потребителя на граничные нормы расходования.

Об этом говорится в материале «Обозревателя».

Издание отмечает, по закону «О коммерческом учете газа», с 1 января, если не будет счетчика, голубое топливо должны отключить. Всего в Украине приборов учета нет у двух третей семей. А это около 7 млн человек.

Руководитель коммунальных и энергетических программ «Опоры» Татьяна Бойко уверена, такому числу потребителей газ отключать не будут. В профильном комитете Рады также говорят, что скорее всего сроки просто перенесут, например продлят до июля.

Платить при этом все равно придется больше — если вы не установили счетчик, то вас могут перевести на граничные нормативы потребления голубого топлива.

Как пересмотрят нормативы (из расчета на одного зарегистрированного человека):

только плита – с 3,28 до 9,8 кубометров;

только плита, но нет центрального горячего водоснабжения – с 5,39 до 18,3 кубометров;

плита и газовый водонагреватель – с 10,49 до 23,6 кубометров.

Издание также добавляет, что несколько дней назад Министерство энергетики заявило, что нормативы потребления газа в Украине необходимо пересмотреть. А ранее на сайте Минэнерго опубликовали проект решения о повышении нормативов. На нем настаивали поставщики газа по всей стране. К примеру, сейчас без горячей воды и с плитой нужно за одно лицо оплачивать 5,39 кубометров, а по новому предложению: с апреля по сентябрь 7,1 кубометра, с октября по март – 12 кубометров.

Однако сейчас этот проект с сайта ведомства уже удалили. Собеседники издания говорят, до тех пор, пока Рада не внесет изменения в закон «О коммерческом учете газа», нормативы пересматривать нет смысла. По закону уже с 1 января ориентировочно 7 млн человек останутся без голубого топлива. Тогда, независимо от того, какой норматив установит Кабмин, за газ платить не придется. При этом, чтобы установить всем счетчики, понадобится около 3 млрд грн. Таких денег нет ни у поставщиков, ни у государства.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине полгода действует государственное регулирование цен на социально значимые товары. Его ввели на период карантина, действует оно до отмены ограничительных мер. Несмотря на это, социально значимые товары подорожали и цены продолжат расти.

А также, в Украине после отмены карантина резко урежут размер субсидии. Сейчас, напомним, в формуле учитывают 15% от расчетного заработка, а по новым правилам будет 20%.