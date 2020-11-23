В Украине 10 945 новых случаев COVID-19 за сутки. Заболели в том числе 491 детей и 447 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1165 человек;

летальных случаев — 124;

выздоровели — 4143 человека;

За все время пандемии в Украине:

заболело — 635 689 человек;

выздоровели — 291 060 человек;

летальных случаев — 11 075.

Киев — 60218 (+1 212)

области:

Винницкая — 15476 (+162)

Волынская — 21864 (+408)

Днепропетровск — 29654 (+1 093)

Донецк — 20262 (+236)

Житомирская — 26 966 (+812)

Закарпатская — 21 538 (+642)

Запорожская — 24442 (+170)

Ивано-Франковск — 32296 (+437)

Киевская — 31212 (+870)

Кировоградская — 4358 (100)

Луганская — 5679 (+13)

Львовская — 41279 (+400)

Николаевская — 15320 (+363)

Одесская — 37 901 (+536)

Полтавская — 18557 (+314)

Ровенская — 28194 (+282)

Сумская — 23167 (+555)

Тернопольская — 25813 (+247)

Харьковская — 51637 (+239)

Херсонская — 8704 (+155)

Хмельницкая — 26430 (+203)

Черкасская — 18 292 (+544)

Черновицкая — 31 369 (+617)

Черниговская — 15 061 (+642)

В Турции власти страны ввели комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом. При этом, иностранным гражданам его разрешили не соблюдать.

В Украине могут развернуть госпитали для пациентов с COVID-19 на базе санаториев. Данную инициативу начнут реализовывать в ближайшие недели.