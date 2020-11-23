В Украине 10 945 новых случаев COVID-19 за сутки. Заболели в том числе 491 детей и 447 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы — 1165 человек;
летальных случаев — 124;
выздоровели — 4143 человека;
За все время пандемии в Украине:
заболело — 635 689 человек;
выздоровели — 291 060 человек;
летальных случаев — 11 075.
Киев — 60218 (+1 212)
области:
Винницкая — 15476 (+162)
Волынская — 21864 (+408)
Днепропетровск — 29654 (+1 093)
Донецк — 20262 (+236)
Житомирская — 26 966 (+812)
Закарпатская — 21 538 (+642)
Запорожская — 24442 (+170)
Ивано-Франковск — 32296 (+437)
Киевская — 31212 (+870)
Кировоградская — 4358 (100)
Луганская — 5679 (+13)
Львовская — 41279 (+400)
Николаевская — 15320 (+363)
Одесская — 37 901 (+536)
Полтавская — 18557 (+314)
Ровенская — 28194 (+282)
Сумская — 23167 (+555)
Тернопольская — 25813 (+247)
Харьковская — 51637 (+239)
Херсонская — 8704 (+155)
Хмельницкая — 26430 (+203)
Черкасская — 18 292 (+544)
Черновицкая — 31 369 (+617)
Черниговская — 15 061 (+642)
В Турции власти страны ввели комендантский час из-за роста заболеваемости коронавирусом. При этом, иностранным гражданам его разрешили не соблюдать.
В Украине могут развернуть госпитали для пациентов с COVID-19 на базе санаториев. Данную инициативу начнут реализовывать в ближайшие недели.