За минувшие сутки коронавирус подтвердили в 137 военнослужащих, всего в ВСУ болеют 2866 человек. Об этом сообщает пресс служба Командование медицинских сил ВСУ. «По состоянию на 10:00 22 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, болеет — 2866 человек», — говорится в сообщении. Отмечается, что всего за время пандемии выздоровели — 6124 человека, летальных случаев — 25. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 384 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток — 56 человек. «За прошедшие сутки зарегистрировано 137 новых случаев заболевания острой респираторной болезни Covid-19», — говорится в сообщении. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 19 человек, а на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 118 человек. [INTERACTIVE_MAP = 8532] Напомним, за прошедшие сутки 21 ноября в Украине обнаружили 12079 новых больных коронавирус. Это на 2501 человек меньше, чем днем ранее (14580). Также за минувшие сутки на Covid-19 заболели 489 детей и 375 медработников. Были госпитализированы вчера 1134 человека. Из-за болезни умерли 138 пациентов, а выздоровели — 4604 человека. Осуществлен тестирований за сутки — 34397 (в частности методом ПЦР — 27998, методом ИФА — 6399). За все время пандемии в Украине: заболело — 624 744 человека, выздоровели — 286 917 человек, летальных случаев — 10951, проведения ПЦР-тестов — 4182331.