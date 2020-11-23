Британская вакцина от COVID-19 AstraZeneca будет более доступна для бедных стран, чем вакцины других компаний. Это станет возможным за счет того, что данная вакцина оказалась менее требовательна к условиях хранения и оказалась дешевле в производстве.

Подробности сообщает The Guardian.

Так, вакцину от коронавируса AstraZeneca можно транспортировать и хранить до полугода в стандартных условиях охлаждения — при температуре от +2 до +7. Кроме того, ее стоимость будет составлять примерно 3 фунта стерлингов (4 доллара). Это в несколько раз дешевле, чем предлагают Pfizer/BioNTech и Moderna.

При этом, согласно результатам испытаний, эффективность вакцины все же может достигать 90% при более низкой концентрации в первой дозе. Хотя результаты на первый взгляд оказались несколько хуже чем у Pfizer и Moderna, ученые настаивают на несопоставимости, поскольку Оксфорд и AstraZeneca вакцинировали людей в легкой и серьезной стадии COVID-19.

Кроме того, вакцина AstraZeneca показала высокую эффективность как у пожилых, так и у молодых людей.

Как мы уже рассказывали ранее, в Китае почти миллион человек получили прививки экспериментальной вакциной от COVID-19 производства национальной фармацевтической группы Sinopharm.

Также стало известно, цена одной дозы вакцины от коронавирусной инфекции производства американской фармкомпании Moderna будет колебаться от $ 25 до $ 37.