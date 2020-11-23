В суде Парижа, в понедельник, 23 ноября, начался процесс по делу о коррупции о расследовании предполагаемого нелегального финансирования в 2007 году предвыборной кампании экс-президента Франции Николя Саркози.

Так, бывшего главу Франции обвиняют в том, что он пытался получить от члена Кассационного суда секретную информацию, пишет ТАСС.

Помимо 65-летнего Саркози, обвиняется его адвокат и друг Тьерри Эрцог, а также бывший генеральный прокурор при Кассационном суде Жильбер Азибер.

По данным обвинения, экс-президент мог через посредничество своего адвоката получить от прокурора конфиденциальную информацию: в том числе, о прослушках, на которую следователи поставили его телефоны по другим расследованиям.

Это, в частности, дело о нелегальном финансировании Саркози в 2007 году его избирательной кампании совладелицей французской косметической компании L’Oreal Лилиан Беттанкур.

Правоохранительные органы полагают, что избирательную кампанию бывшего президента Французской Республики мог финансировать лидер Ливана Муаммар Каддафи.

Также предполагается, что Жильбер Азибер в обмен на оказанную Саркози «помощь» попросил устроить его на выгодную должность в княжестве Монако.

По статьям, предъявленным Саркози, ему может грозить до одного миллиона евро штрафа, а также до 10 лет ограничения свободы. Судебный процесс должен продлиться до 10 декабря.

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