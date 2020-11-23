В Украине прощаются с Романом Виктюком, который умер в Москве шесть дней назад. В субботу гроб с телом легендарного режиссера доставили во Львов, сегодня его похоронят на Лычаковском кладбище.

Об этом сообщает «Укринформ».

Церемония прощания началась на сцене Первого театра, где Роман Виктюк начинал свою карьеру. Прямо сейчас режиссера отпевают в Церкви святого Андрея. По завещанию, Романа Виктюка похоронят в семейном склепе на Лычаковском кладбище, где уже покоятся его родители.

«В Москве в пятницу было очень масштабное и тяжелое прощание, ибо там его актеры и очень близкие люди. Во Львов его привезли в субботу вечером специальной машиной. О том, что прощание пройдет в Первом театре семья решила единогласно, ведь именно здесь начиналась его карьера, первые спектакли, это его сцена, он здесь творил», — рассказал Борис Виктюк, племянник режиссера.

Проститься с Романом Виктюком пришли многочисленные поклонники, коллеги и друзья.

«Это очень большая потеря в аспекте Украина — мир. Он всемирно известный режиссер и везде при случае подчеркивал, что именно украинский творец, и таким образом об Украине знали другие и ценили нашу культуру», — рассказал друг и режиссер Романа Виктюка Сергей Проскурня.

https://www.youtube.com/watch?v=b9CgZAn_Ua0&feature=emb_logo

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