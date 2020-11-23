Европа может столкнуться с третьей волной коронавируса в начале следующего года.

Об этом предупреждает спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения по коронавирусу Дэвид Набарро, сообщает швейцарская газета Solothurner Zeitung.

Набарро уверен, что Европа «проспала» лето, когда взяли под контроль первую волну. Реакция была неполноценной. К примеру, по его мнению, сейчас Швейцария принимает недостаточные меры.

«Задача многих западноевропейских стран — снова взять вирус под контроль, не вводя карантин. Потому что это очень грубый инструмент. За него приходится платить высокую цену», — отметил он.

По мнению Набарро, сейчас в Европе будет непросто наладить отслеживание контактов, тестирование и изоляцию заразившихся. Он считает, что нужно создать полностью новую систему борьбы с заболеванием.

В пример чиновник ВОЗ привет Азию, где «следуют правилам поведения, усложняя вирусу жизнь»:

«Они соблюдают дистанцию, носят маски, изолируются в случае плохого самочувствия, внимательно следуют требованиям гигиены, моют руки, очищают поверхности, защищают наиболее уязвимые группы».

Ученые заявили, что иммунитет к COVID-19 имеют миллионы людей, у которых ранее не диагностировали коронавирусную инфекцию. Эти люди имеют защитные Т-клетки, которые сформировались у них от перенесенных ранее аналогичных вирусов простуды.

Народный депутат от фракции «Слуга народа», представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан предупредил, что в Украине введут локдаун, если другие ограничительные меры не помогут остановить рост заболеваемости COVID-19.