В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 23 ноября.

В понедельник будет преимущественно без осадков, но уже очень холодно.

Кратковременные дожди ожидаются на крайнем западе страны. Температура воздуха будет держаться на уровне 3-6 градусов тепла на западе и в центре, а также местами на севере. На востоке 0-4, на юге до 9 тепла.

Ранее народный синоптик Владимир Деркач сообщал, снег зимой 2020-2021 прогнозируется только перед Новым годом. В декабре, говорит синоптик, плюсовая температура будет и днем, и ночью. Похолодает только после Дня святого Николая.

Народный синоптик Леонид Горбань также делился прогнозом погоды в Украине на конец ноября и декабрь.