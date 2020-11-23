Президент Украины Владимир Зеленский намеревался изменить Конституцию ради прекращения войны на Донбассе, но сделать это он так и не решился.

Такое заявление в интервью российской журналистке Ксении Собчак сделал бывший глава Офиса президента Андрей Богдан.

«Он бы хотел принять изменения в Конституцию, закончить войну и выйти национальным героем. Пусть бы даже в процессе его критиковали», — заявил Богдан.

Собчак спросила, почему Зеленский этого так не сделал. В ответ Богдан пояснил, что «это невозможно».

Он также признался, что внесение в Конституцию особого статуса Донбасса может вызвать массовые протесты в Украине и создать «нестабильность». По его мнению, Россия должна сделать «шаг назад».

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Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что уменьшение количества боевых потерь среди бойцов на Донбассе является результатом работы украинских военных, дипломатов, делегации Украины в Трехсторонний контактной группе и главы делегации Леонида Кравчука.

С начала перемирия на Донбассе 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 2492 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Среди них — 988 взрывов, а также 1369 очередей и выстрелов.