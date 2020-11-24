23 ноября боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. При этом ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба, в районе Красногоровки боевики использовали миномет калибра 82 мм, в пригороде Авдеевки и в районе Водяного — подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

С утра 24 ноября боевики на Донбассе огневую активность не проявляли.

С начала перемирия на Донбассе 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 2492 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Среди них — 988 взрывов, а также 1369 очередей и выстрелов.

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский намеревался изменить Конституцию ради прекращения войны на Донбассе, но сделать это он так и не решился.

