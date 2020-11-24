Пророссийские боевики на оккупированном Донбассе нарушили режим полного прекращения огня, который вступил в действие 27 июля.

В результате вражеского обстрела был ранен украинский военный, передает пресс-служба 72 ОМБР имени Черных Запорожцев в Facebook.

В пригороде Авдеевки работал снайпер. В районе обеда в результате выстрела получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил.

«Украинскому защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья тяжелое», — указано в сообщении.

А за минувшие сутки, 23 ноября, террористы на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям. К счастью, ни один украинский военный не пострадал.

Как мы уже рассказывали ранее, большинство украинцев считают, что в конфликте на Донбассе виновата Россия, которая хочет получить полный контроль над Украиной.

А президент Украины Владимир Зеленский намеревался изменить Конституцию ради прекращения войны на Донбассе, но сделать это он так и не решился.