В декабре православные украинцы будут отмечать сразу несколько важных праздников, среди которых: Введение во храм Пресвятой Богородицы и День святого Николая.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Введение во храм Пресвятой Богородицы — христианский праздник, основанный на апокрифах о том, что родители Богородицы святой Иоаким и святая Анна, исполняя обет посвятить своего ребенка Богу, в трехлетнем возрасте привели свою дочь Марию в Иерусалимский храм, где была введена первосвященником в Святая святых.Церковный календарь 2020: религиозные праздники отмечают в ноябре

Религиозные праздники отмечают в декабре:

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы

7 декабря суббота — День памяти великомученицы Екатерины

13 декабря пятница — День святого Андрея Первозванного

17 декабря, вторник — День Варвары Великомученицы

18 декабря, среда — День Преподобного Саввы

19 декабря — День святого Николая

22 декабря, воскресенье — День святой Анны.Рождественский пост 2020: история и традиции

Напомним, 26 ноября православные отмечают день святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Иоанн Златоуст — один из трех Вселенских святителей, вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом.