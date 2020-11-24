В декабре православные украинцы будут отмечать сразу несколько важных праздников, среди которых: Введение во храм Пресвятой Богородицы и День святого Николая.
Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.
Введение во храм Пресвятой Богородицы — христианский праздник, основанный на апокрифах о том, что родители Богородицы святой Иоаким и святая Анна, исполняя обет посвятить своего ребенка Богу, в трехлетнем возрасте привели свою дочь Марию в Иерусалимский храм, где была введена первосвященником в Святая святых.Церковный календарь 2020: религиозные праздники отмечают в ноябре
Религиозные праздники отмечают в декабре:
4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы
7 декабря суббота — День памяти великомученицы Екатерины
13 декабря пятница — День святого Андрея Первозванного
17 декабря, вторник — День Варвары Великомученицы
18 декабря, среда — День Преподобного Саввы
19 декабря — День святого Николая
22 декабря, воскресенье — День святой Анны.Рождественский пост 2020: история и традиции
Напомним, 26 ноября православные отмечают день святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Иоанн Златоуст — один из трех Вселенских святителей, вместе со святителями Василием Великим и Григорием Богословом.