Государственный долг Украины с начала 2020 года вырос еще на 347 миллиардов гривен или 17% и составил 2,3 триллионов грн.

Подробности обнародовала пресс-служба Счетной палаты. Одной из основных причин роста госдолга стала девальвация гривны.

«В январе-сентябре 2020 году общая объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 347 млрд грн, или 17% — до 23 трлн. гривен. Увеличение долга вызвано в основном девальвацией гривны к иностранным валютам, в которых номинирован долг», — указано в сообщении ведомства.

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан отметил, что затраты на выполнение долговых обязательств по государственным и гарантированным государством долгом, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились до 433 млрд грн.

Таким образом они составили 36% проведенных в январе-сентябре 2020 расходов госбюджета. Это негативно повлияло и на финансовые возможности для реализации других бюджетных программ.

Только на обслуживание государственного долга было направлено 13% доходов государственного бюджета в 2020 году.

«Низкое качество макроэкономического прогноза привела к недопоступления 76 млрд грн доходов государственного бюджета и одновременно уменьшение расходов на погашение и обслуживание долга и некоторых расходов на 30 млрд гривен», — добавили в Счетной палате.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине могут отменить банковскую тайну и передать Государственной налоговой службе неограниченный доступ к информации о счетах налогоплательщиков.

Тем временем, Зеленский заявил, что предприниматели, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина, а также уволенные наемные работники, получат по 8 тысяч гривен.