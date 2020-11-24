К концу года в Украине может быть уже свыше миллиона случаев COVID-19.

Такой прогноз дает Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук Украины.

Накануне эксперты прогнозировали, что до 29 ноября в Украине могут зафиксировать почти 95 тысяч новых случаев COVID-19. Одновременно с этим уже через три недели Украина будет в списке стран, перешагнувших отметку в миллион заболевших.

При этом до конца декабря в Украине от COVID-19 могут умереть свыше 18 тысяч человек.

До конца ноября число вылеченных может быть 349 588, к 20 декабря — почти 600 000. Сейчас выздоровевших 299 358 человек.

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