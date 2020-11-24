Несмотря на заявления главы Министерства здравоохранения Максима Степанова о том, что в украинских больницах нет проблем с кислородом, продолжается череда смертей, вызванная именно этой причиной. Так, накануне пациентка с COVID-19 скончалась спустя полтора часа после того, как ее маску с кислородом отдали другой инфицированной, которая находилась в более тяжелом состоянии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Леся Литвинова. При этом она не уточнила, где и когда произошла трагедия.

По словам Литвиновой, о смерти женщины ей сообщила дочь погибшей: «Она сказала, что маску сняли с нее, так как другой женщине хуже, ниже кислород, чем у нее. Она сказала, чтобы мы не звонили ей, она постарается уснуть».

Утром мужу пациентки позвонили из больницы и сообщили о смерти.



