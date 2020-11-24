Пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19 перестает быть заразным через 8-10 суток после появления первых симптомов заболевания.
Об этом рассказал врач-анестезиолог, президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров, соответствующее видео с пояснением специалиста опубликовала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«COVID-исследования показывают, что через 8-10 суток после начала клинических проявлений COVID-19 пациент уже не является заразным, даже если при ПЦР-исследовании обнаруживаются фрагменты вируса», – пояснил врач.
По его словам, 10 дней являются достаточным сроком, чтобы считать переболевшего человека не контагиозным.
Как мы уже рассказывали ранее, известный врач Евгений Комаровский рассказал украинцам, как снизить риск заражения либо тяжелого течения COVID-19.
Тем временем, из Фонда борьбы с COVID-19 в Украине уже использовали 41 млрд грн, что составляет 62% выделенных средств.