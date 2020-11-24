COVID-19 может стать сезонной вирусной инфекцией, ведь коронавирус SARS-CoV-2 — это РНК-содержащий вирус, который достаточно быстро мутирует, что усложняет задачу с вакцинацией. При этом длительность эффекта вакцины будет не менее года.

Об этом в комментарии «РБК-Украина» сообщил врач-эпидемиолог Андрей Александрин.

«Например, от гриппа делают ежегодно вакцину для того или иного полушария, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Могу предположить, что, скорее всего, придется делать вакцины на те штаммы SARS-CoV-2, которые будут циркулировать. Это будет все усложнять», — допустил эпидемиолог.

Также аналогию с вирусом гриппа проводит заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца Ирина Колесникова. Она также считает, что для COVID-19 придется ежегодно менять состав вакцины и заново прививаться:

«Надежды на вакцину, конечно же, большие. Те исследования, которые уже завершены, показывают, что она эффективна. Но больше данных будет, когда будут привиты гораздо больше людей — мы называем это постмаркетинговое исследование. Например, вакцина от гриппа достаточно эффективная, она защищает от заболевания. А даже если человек заболел, то само течение гораздо легче».

В свою очередь директор Института биохимии имени Палладина НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко считает, что мутации, которые сейчас происходят в коронавирусе, играют важную роль в связывании вируса с клетками-мишенями человека. Против таких мутаций и будет направлено большинство вакцин:

«Поэтому я считаю, и так считает большинство ученых, что создаваемые сейчас вакцины все же будут работать не менее одного года».

Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук Украины прогнозирует, что до 29 ноября в Украине могут зафиксировать почти 95 тысяч новых случаев COVID-19.

Как сообщалось ранее, украинка с COVID-19 скончалась спустя полтора часа после того, как ее маску с кислородом отдали другой инфицированной, которая находилась в более тяжелом состоянии.