Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун к новогодним праздникам.

Об этом он пишет у себя в Telegram.

По его мнению, украинцам в условиях пандемии COVID-19 нужно отказаться от массовых мероприятий на Рождество и Новый год:

«По озвученному на данный момент плану Министерства здравоохранения нас ждет пока последний карантин выходного дня. Этого ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений. Речь идет и о креативной экономике, и о туризме, и о малом и среднем бизнесе, тому подобное».

«Мое личное мнение – лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в Zoom. По крайней мере, будет, что вспомнить», – комментирует министр.

В Конституционный суд Украины поступило представление от группы народных депутатов, в котором обжалованы отдельные положения постановления Кабмина о введении карантина выходного дня.

COVID-19 видоизменяет легкие так, что патологоанатомы сравнивают их с печенью — они становятся плотными и испещрены тромбами.