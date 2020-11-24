Локдаун в Украине могут ввести, считает советник президента Зеленского Олег Устенко. Соответствующее решение будет принято в случае резкого всплеска заболеваемости COVID-19.
Свое мнение чиновник озвучил в эфире «Украина 24».
При этом, на сегодняшний день, наверняка неизвестно, будет ли точно введен локдаун.
«Исключать введение локдауна я бы не стал. Это возможно. У государства достаточно ограниченные возможности с точки зрения компенсации. Я уже не говорю, что локдаун — это серьезный удар по экономике», — утверждает чиновник.
Как отметил советник президента, когда идет анализ принятия подобного решения, экономика уходит на второй план.
«На первом плане — вопрос здоровья нации, здоровья населения. Насколько это возможно, тактика по сдерживанию количества заболевших», — резюмировал Устенко.
Как мы уже рассказывали ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что предприниматели, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина, а также уволенные наемные работники, получат по 8 тысяч гривен.
Тем временем, в Украине создают программу, которая будет отслеживать людей с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и находятся на самоизоляции, а также лиц, которые с ними контактировали.