На Донбассе от пули вражеского снайпера погиб украинский военнослужащий. Боец ​​72 ОМБР имени Черных Запорожцев скончался в больнице, медикам не удалось спасти его жизнь.

Трагические подробности сообщила пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

«В результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Срочно для оказания медицинской помощи тяжело раненного украинского защитника доставили в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи. К сожалению, проведены неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось», — указано в сообщении.

Боец ВСУ получил ранение во вторник, 24 ноября, на Донбассе в районе населенного пункта Авдеевка.

Объединенные силы огонь в ответ не открывали в связи с мерами эвакуации раненого. Также, информация об обстреле была передана представителям ОБСЕ.

Как мы уже рассказывали ранее, стали известны новые подробности гибели военнослужащего-десантника 80 отдельной десантно-штурмовой бригады Ивана Горошко — в момент смерти он разговаривал по телефону с беременной женой.

В то же время, в Украине на полигоне испытали новейшую реактивную систему залпового огня «Буревий», которая может заменить «Ураганы», которые сейчас находятся на вооружении Вооруженных Сил Украины.