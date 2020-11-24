В Украину, где с каждым днем растет количество заболевших COVID-19, идут четыре штамма гриппа.

Об этом пишет «Сегодня».

В этот осенне-зимний эпидемический период в Украине будут циркулировать 4 сезонных штамма вируса гриппа типов А и В:

вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09 – «свиной грипп»,

вирус, подобный A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) – подтип свиного гриппа;

вирус, подобный B/Washington/02/2019 (B/Victoria lineage);

вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage).

Отметим, грипп и COVID-19 – заразные респираторные заболевания. Их вызывают разные вирусы: COVID-19 – новый коронавирус SARS-CoV-2, грипп – вирусы гриппа.

Подчеркнем, заболевания различаются скоростью распространения и летальностью — COVID-19 распространяется легче, чем грипп, вызывая более серьезные осложнения. К тому же, человек может заражать других до появления первых симптомов заболевания. Летальность от коронавируса выше, чем от сезонного гриппа (в США среди всех больных COVID-19 умерли почти 6%, а в Украине – 2,4%. От последствий гриппа умирает 0,01% заболевших).

Врач-инфекционист Сергей Крамарев ранее сообщал, что карантин выходного дня малоэффективен, в Украине целесообразнее объявить локдаун. При этом даже он уже все равно не остановит распространение COVID-19.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов прогнозирует COVID-катастрофу в случае отмены противоэпидемических мер. По его мнению, в этом случае суточная заболеваемость возрастет до 30 тысяч человек и произойдет коллапс медицинской системы.

Фармацевтическая компания Pfizer, которая совместно с немецкой компанией BioNTech разработала вакцину против COVID-19, объявила о запуске пилотной программы по внедрению своей вакцины в 4 штатах США.