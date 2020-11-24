Папа Римский Франциск, жестко раскритиковал людей, которые протестуют против ношения защитных масок и недовольных карантинными ограничениями, который власти вводят для избежания распространения COVID-19.

Свое мнение понтифик выразил в своей новой книге «Давайте мечтать: путь к лучшему будущему», передает «The Guardian».

«Некоторые группы протестуют, отказываются держаться на расстоянии, протестуют против ограничений на поездки, как будто меры, которые правительства должны вводить для блага своих народов, являются своего рода политическим нападением на их индивидуальную свободу», — подчеркнул глава римско-католической церкви.

Кроме того, как считает понтифик, противники масок вряд ли выйдут протестовать против «трущоб, где у детей нет воды и образования», против «огромных сумм, вложенных в торговлю оружием».

«Вы никогда не увидите, как эти люди протестуют против смерти Джорджа Флойда…, они неспособны выйти из микрокосма своих интересов», — пишет в книге Папа Римский.

Франциск уверен, что все люди испытывают собственные «ковиды», то есть вынужденную «остановку» в своей жизни, которая показывает, что же нужно изменить.

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