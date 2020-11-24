COVID-19 видоизменяет легкие так, что патологоанатомы сравнивают их с печенью — они становятся плотными и испещрены тромбами.

О том, с чем каждый день сталкиваются украинские медики, которые работают с тела умерших от COVID-19 говорится в сюжете ТСН.

Патологоанатомы жалуются, что работы в разы больше, а надбавки им никто не платит. Работать с коронавирусом тяжело. Так, во Львовском областном морге для вскрытия пациентов с коронавирусом (с подозрением и диагнозом) врачи надевают спецодежду.

Дмитрий Бондарев, врач-паталогоанатом, который за последние полгода провел 92 коронавирусных вскрытия, говорит, что из пяти вскрытий лишь один без диагноза коронавирус. В группе риска люди старше 60 лет, с лишним весом, сахарным диабетом.

Врачи отмечают, что легкие пациента после смерти напоминают печень: «Плотность легочной ткани в норме должна вот так проваливаться, здесь она плотная».

Вакцины от COVID-19 появятся в Украине не раньше мая 2021 года. Поставки проведут по программе COVAX.

Эпидемиологи говорят, что COVID-19 может стать сезонной вирусной инфекцией, ведь коронавирус SARS-CoV-2 — это РНК-содержащий вирус, который достаточно быстро мутирует, что усложняет задачу с вакцинацией. При этом длительность эффекта вакцины будет не менее года.