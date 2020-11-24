Государственный «Ощадбанк» готов снова раз продлить пенсионные карты жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Так, срок действия карты для получения пенсии продлят еще на три месяца.

Такое заявление сделала пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе в Telegram.

Соответствующее предложение было озвучено на заседании гуманитарной подгруппы. Дополнительной информации по этой теме не предоставили. В последний раз «Ощадбанк» продлевал действие карт до 1 января 2021 года.

А ранее, ЕСПЧ принял сторону Украины в деле о выплате пенсий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Напомним, правительство не выплачивает деньги на неподконтрольной территории Донбасса с 2014 года.

Как мы уже рассказывали ранее, пенсии в Украине в 2021 году повысят в несколько этапов — с 1 января вырастут выплаты, «привязанные» к минимальной зарплате, в марте пройдет индексация пенсий, а в декабре ожидается еще одно повышение прожиточного минимума. Одновременно будет категория людей пенсионного возраста, которые не имеют права на пенсию.

Также мы сообщали что в Украине проживает 11,3 миллиона пенсионеров, пенсия которых в среднем составляет 3 тысячи 83 гривны.