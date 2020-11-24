Российский центр имени Гамалеи повысил эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» до 95%.

Об этом говорится в пресс-релизе центра.

Согласно результатам второго промежуточного анализа данных клинических исследований, на 28-й день после инъекции «Спутник» показал эффективность в 91,4%, а на 42-й день — эффективность превысила 95%.

На этом этапе исследований участвуют 18 794 добровольцев, из них 14 тысяч получили вакцину, а 4,7 тысячи — плацебо. В итоге коронавирусом заразились 8 человек, получивших вакцину, и 31 человек, их тех, кто получал плацебо.

Отметим, эпидемиологи говорят, что COVID-19 может стать сезонной вирусной инфекцией, ведь коронавирус SARS-CoV-2 — это РНК-содержащий вирус, который достаточно быстро мутирует, что усложняет задачу с вакцинацией. При этом длительность эффекта вакцины будет не менее года.

Как сообщалось ранее, вакцины от COVID-19 появятся в Украине не раньше мая 2021 года. Поставки проведут по программе COVAX.

