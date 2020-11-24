Россия отказалась поддержать план Украины по Донбассу. В то же время, представители РФ на переговорах в Трехсторонней контактной группе впервые поддержали план боевиков «ЛДНР».

Такое заявление сделала пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Так, о поддержке плана действий, предложенного боевиками, заявил российский делегат Алексей Дмитриевский.

«Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию ТКГ на общем уровне. Теперь ждем их ответа», — указано в сообщении.

Отметим, план сепаратистов по Донбассу включает 15 пунктов. Также они требуют утверждения этого документа Верховной Радой.

Кроме прочего, боевики требуют, чтобы президент подал проект изменений в Конституцию для закрепления в ней отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые будут действовать до 2050 года с особым самоуправлением. Вносить изменения в данную статью нельзя будет без мнения местного населения, соответствующий референдум предлагается провести не ранее 2045 и не позже 2049 года.

Также сепаратисты требуют проведение местных выборов до передачи контроля за границей с Россией.

Как мы уже рассказывали ранее, единый план мира для Донбасса может вызвать споры между Украиной и Россией в Трехсторонней контактной группе, поэтому задача ОБСЕ – свести в единое целое идеи обеих стран.

Ранее, Леонид Кравчук рассказал о «плане действий» по Донбассу. В предложенном Украиной плане первым пунктом будет прекращение войны и восстановления контроля над границей.