Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Оболонского района Киева, округ №57.

Должность: Председатель постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

Депутатская фракция «Солидарность», председатель фракции.Биография, семья, хобби

Родился 7 июля 1975 в Киеве. Жена — Остапенко Олеся Петровна. Есть двое детей: Марта i Захар.Образование

В 1992г. окончил Первый Украинский гуманитарный лицей КНУ им. Т. Г. Шевченко.

1992-1997 гг. — исторический факультет КНУ им. Т. Г. Шевченко, специалист, затем кандидат исторических наук.

1996-1997 гг. — Институт Роберта Шумана в Будапеште.

С июня по сентябрь 1997 — стажировка в Европейском парламенте в Брюсселе (Бельгия) и Страсбурге (Франция).

В 2001 г. получил второе высшее образование в КНУ им. Т. Шевченко, специальность «Правоведение».

В 2005 г. получил третье высшее образование в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины, специальность «Государственное управление».

Трудовая деятельностьСкандал, касающийся застройки единой зеленой зоны в микрорайоне Березняки, на берегу озера — там предполагалось построить супермаркет и офисное здание. Фирма, соучредителем которой является Андрей Странников, получила участок в аренду еще в 2002 году, тяжба шла 12 лет.

В 2016 году Андрей Странников, как глава бюджетного комитета, лоббировал резкое повышение размера земельного налога при утверждении новой нормативной оценки столичной земли.

В 2016 году председатель бюджетной комиссии выступил против передачи автовокзала «Теремки» в коммунальную собственность территориальной общины Киева.

Андрей Странников заявил, что рабочие группы при бюджетной комиссии Киевсовета, созданные в 2007 году, не актуальны, и инициировал прекращение их деятельности .ДекларацияВ 2018 году Андрей Странников задекларировал $ 315 тыс. И 3,125 млн грн.

Зарплата по основному месту работы составила 804 тыс. грн, также был получен доход 291 тыс. грн. от сдачи в аренду нежилого помещения.

Из недвижимого имущества Владимиру Левину лично принадлежит квартира и нежилое помещение в Киеве.

Кроме того, в декларации указаны две квартиры жены депутата, квартира, принадлежащая маме и квартира его родного брата: вся недвижимость находится в Киеве. Мама Андрея Странникова является владельцем легкового автомобиля ВАЗ-2104, а брату принадлежит Nissan Qashqai.Ссылки

Общественная приемная: ул. А. Бучмы,7.

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/strannikov

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/andriy.strannikovОтчет депутата за 2018 год.