Синоптики прогнозируют, что зима в Европе (январь-февраль 2021) будет самой холодной за последние 30 лет. Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом говорится в материале » Meteoprog «.

Всему виной, как утверждают британские метеорологи, перемещение воздушных потоков, которые проходят над Европой с востока на запад над Северной Атлантикой. Эксперты назвали этот холодный циклон «Монстр с Востока».

В 2019 году жители Великобритании уже сталкивались с ним в феврале — в некоторых регионах Шотландии температура упала до -14 ° C, а порывы ветра достигали скорости до 112 км / ч (31 м / с). Во многих регионах Великобритании выпало более 50 см снега. «Монстр с Востока» убил 17 человек, в том числе одного ребенка.

Сейчас синоптики говорят, что «Монстр с Востока» не пощадит Соединенное Королевство и в 2020 году.

В материале отмечается, что предсказать, какой будет зима в другой части Европы, сложно, но, скорее всего, нас могут ждать такие же метеоусловия, как в Великобритании, так Сибирские циклоны каждую зиму проходят над нашей страной.

Отдельно специалисты подчеркивают, что зима в этом году может наступить рано. Например, накануне в Норильске (Россия, город расположен за Северным полярным кругом) уже выпал первый снег. По словам метеорологов, такая погода за Полярным кругом в это время года встречается раз в семь лет.

Как мы уже рассказывали, погода в Украине на Новый год не порадует снегом, а накануне праздников ожидается оттепель. При этом в декабре на украинском ждут серьезные температурные перепады.

Также синоптики прогнозируют, что зима-2021 в Европе и США будет мягкой, теплой и малоснежной. Снегопады все же ожидается, хотя и будут не такими обильными, как обычно.