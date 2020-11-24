Администрация служб общего назначения, которая занимается вопросами смены президента, сообщила Джо Байдену, что готова начать процесс передачи полномочий.



Об этом сообщает Reuters.

Действующий президент США Дональд Трамп разрешил чиновникам Администрации служб общего назначения во главе с Эмили Мерфи начать процесс передачи власти.

Добавим, после того, как представители штата Мичиган утвердили Байдена победителем в своем штате, Трамп в Twitter написал, что рекомендует Эмили Мерфи и ее команде «сделать то, что необходимо относительно первоочередных протоколов»:

«Я хочу поблагодарить Эмили Мерфи из Администрации за ее преданность нашей стране… Мы продолжим нашу борьбу, и я верю, что мы победим».

Таким образом, в понедельник, 30 ноября, Байден получит доступ ко всем ресурсам, в которых ранее ему отказывали из-за юридических проблем с определением победителя выборов.

Как сообщалось ранее, Джо Байден уже определился, кого назначит на пост госсекретаря США.

Также сообщалось о том, что приход к власти в США демократа Джо Байдена «похоронит» скандальный газопровод «Северный поток-2» — Штаты намерены ввести санкции против страховых и сертификационных компаний, которые обеспечивают работу российских судов на прокладке газопровода.