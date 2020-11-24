Пенсии в Украине в 2021 году повысят в несколько этапов — с 1 января вырастут выплаты, «привязанные» к минимальной зарплате, в марте пройдет индексация пенсий, а в декабре ожидается еще одно повышение прожиточного минимума. Одновременно будет категория людей пенсионного возраста, которые не имеют права на пенсию.

Об этом говорится в материале «Сегодня».С 1 января вырастут пенсии, «привязанные» к минимальной зарплате. Это в первую очередь пенсии тех, кому исполнилось 65 лет и кто имеет страховой стаж 30 (женщины) или 35 лет (мужчины). Минимальная пенсия для таких людей составит 2400 грн (40% от минимальной зарплаты, которая, согласно проекту госбюджета, вырастет до 6000 грн).

Согласно постановлению Кабмина №849 от 16 сентября, 1 марта пройдет индексация пенсий. Будут пересчитаны ранее назначенные пенсии и надбавки к ним. Ожидается, что индекс индексации составит 11%, и это повышение ощутят около 9 млн пенсионеров из 11 млн.

Также с 1 марта продолжат получать 500 грн доплаты пенсионеры старше 80 лет (при условии, что их пенсия меньше средней зарплаты). С этого дня минимальная пенсия для людей старше 80 лет должна будет составлять 2600 грн (при наличии страхового стажа 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин). Разницу при необходимости будут доплачивать в виде госпомощи.

С 1 апреля пересчитают пенсию работающим пенсионерам (поправка на трудовой стаж).С 1 июля в связи с ростом минимальных зарплат снова повысятся пенсии тех, у кого стаж 30 или 35 лет (у женщин и мужчин соответственно). Их минимальная пенсия составит уже 2600 грн (после роста минимальных зарплат до 6500 грн).

Также с 1 июля станут получать надбавки пенсионеры 75-79 лет – 400 грн при условии, что их пенсии не превышают средней зарплаты.

Кроме того, с 1 июля ожидается повышение минимальных пенсионных выплат для тех, кому не хватает стажа, и для людей с инвалидностью в связи с очередным ростом прожиточного минимума. Выплаты вырастут с 1769 до 1854 грн. Также вырастут многие надбавки.Еще одно повышение прожиточного минимума запланировано на 1 декабря 2021 года. Тогда самая маленькая пенсия будет составлять 1934 грн.

При этом, напомним, после пенсионной реформы 2017 года в Украине появилась категория людей пенсионного возраста, которые не имеют права на пенсию — это те, кто большую часть своей жизни не работал или работал нелегально. Таким людям начисляют государственную помощь (прожиточный минимум).

Как известно, в 2020 году право на пенсию имели лишь те, кому исполнилось 60 лет и кто имел страховой стаж 27 лет. С 2021 года 60-летние смогут оформить пенсию только при наличии стажа не менее 28 лет, 63-летние со стажем от 18 до 28 лет, 65-летние со стажем от 15 до 18 лет.

Обратите внимание на то, что с 2021 года повысится возраст, с которого будут назначать госпомощь по возрасту. До конца 2020 года право на такую помощь имеют люди, достигшие 60-летнего возраста и имеющие 15 лет стажа. С 2021 года госпомощь по возрасту будут назначать с 65 лет. Раньше этого возраста можно претендовать только на помощь по малообеспеченности.

Как сообщалось ранее, коммуналка в Украине подорожает больше чем на 100 гривен, ведь согласно действующего закона «О жилищно-коммунальных услугах» должны ввести абонентскую плату на холодную и горячую воду, отопление и вывоз мусора.

Также сообщалось о том, что с 1 января в Украине могут отключить газ всем тем, у кого нет счетчика. В Верховной Раде соглашаются с тем, что поставить приборы учета физически до этой даты не успеют, следовательно, сроки могут пересмотреть. Но даже если сроки продлят, те украинцы, у которых не будет приборов учета, станут платить за газ по новым нормативам — закон разрешает в случае отказа устанавливать прибор учета переводить потребителя на граничные нормы расходования.