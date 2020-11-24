Коммуналка в Украине подорожает больше чем на 100 гривен, ведь согласно действующего закона «О жилищно-коммунальных услугах» должны ввести абонентскую плату на холодную и горячую воду, отопление и вывоз мусора.

Об этом говорится в материале «Обозревателя».Размер абонентской платы

Кабинет министров своим постановлением №808 уже определил формулу граничного размера:

2* прожиточный минимум * 2,58 * 0,15 * К, * где:

2,58 – среднее количество человек в семье;

0,15 – средняя доля расходов на коммуналку от общего дохода семьи;

К – коэффициент (для отопления и воды – 0,019, для мусора – 0,009).

К примеру, с декабря прожиточный минимум в Украине составит 2189 грн. Таким образом, абонплата на воду и отопление будет 32,19 грн, а на мусор – 15,2 грн. То есть в сумме нужно будет платить около 111,7 грн в месяц (при условии, если есть горячая, холодная вода и отопление).

Добавим, абонентскую плату должны были уже ввести, решение отсрочили из-за карантина. По действующим правилам, есть пять месяцев с момента окончания карантинных ограничений для того, чтобы выбрать индивидуальный и коллективный договор (коллективный (для ОСМД) без абонплаты, и индивидуальный (если нет ОСМД) – с абонплатой).

Правда, карантин затянулся и по этой причине народные депутаты во главе с Викторией Гриб предлагают сократить сроки до 1 января 2021 года (все, кто до этого времени не определится, автоматически перейдут на индивидуальные договоры). При этом сама Виктория Гриб считает, что шансы для принятия документа в этом году из-за пандемии невелики.

Но если документ проголосуют, большинству украинцев придется платить абонплату практически на все коммунальные услуги с января следующего года.

Как сообщалось ранее, с 1 января в Украине могут отключить газ всем тем, у кого нет счетчика. В Верховной Раде соглашаются с тем, что поставить приборы учета физически до этой даты не успеют, следовательно, сроки могут пересмотреть. Но даже если сроки продлят, те украинцы, у которых не будет приборов учета, станут платить за газ по новым нормативам — закон разрешает в случае отказа устанавливать прибор учета переводить потребителя на граничные нормы расходования.

В Украине на минимальную зарплату в 150 евро (5 тысяч гривен) трудоустраивают грузчиков, промоутеров, дворников и подсобников. Одновременно с этим, в европейских странах минималку предлагают более широкому кругу вакансий, и при этом размер минимальной зарплаты там выше.

Украина намерена обратиться за получением 300 млн долларов кредита МБРР для преодоления последствий эпидемии коронавирусной инфекции (COVID-19).