В начале декабря планируется только одна магнитная буря средней мощности.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом пишет ICTV.

По информации издания, магнитная буря ожидается во второй половине декабря.

28 декабря — слабая магнитная буря.

3 декабря — средняя магнитная буря.

26 и 29 декабря — сильные магнитные бури.

Отметим, ближайшие дни, а также большая часть месяца будет спокойной. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Магнитные бури — как пережить

Избегать чрезмерных нагрузок, больше отдыхать.

Стараться не попадать в стрессовые ситуации.

Выпивать 1,5-2 литра чистой воды в день.

Также рекомендуется в эти дни запастись лекарствами первой необходимости, быть максимально аккуратными на дорогах и в местах большого скопления людей, так как магнитные бури сказываются на состоянии кровотока и сосудов, поэтому возможны головные боли, головокружения, а также проблемы с сердцем.