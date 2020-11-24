В начале декабря планируется только одна магнитная буря средней мощности.
Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом пишет ICTV.
По информации издания, магнитная буря ожидается во второй половине декабря.
- 28 декабря — слабая магнитная буря.
- 3 декабря — средняя магнитная буря.
- 26 и 29 декабря — сильные магнитные бури.
Отметим, ближайшие дни, а также большая часть месяца будет спокойной. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.
Магнитные бури — как пережить
- Избегать чрезмерных нагрузок, больше отдыхать.
- Стараться не попадать в стрессовые ситуации.
- Выпивать 1,5-2 литра чистой воды в день.
Также рекомендуется в эти дни запастись лекарствами первой необходимости, быть максимально аккуратными на дорогах и в местах большого скопления людей, так как магнитные бури сказываются на состоянии кровотока и сосудов, поэтому возможны головные боли, головокружения, а также проблемы с сердцем.