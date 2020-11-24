Из Фонда борьбы с COVID-19 в Украине уже использовали 41 млрд грн, что составляет 62% выделенных средств.

Подробности сообщила пресс-служба Министерства финансов.

«По состоянию на 20 ноября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 41 млрд грн, что составляет 62% от общей суммы в 66 млрд грн», — указано в сообщении.

На мероприятия в сфере здравоохранения направили 7,8 млрд грн из предусмотренных 18,5 млрд грн:

на повышение надбавок и доплат медицинским работникам использовано 4,2 млрд грн из предусмотренных 6,1 млрд грн,

на строительство и ремонт приемных отделений направлено 1,7 млрд грн,

на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты использовано 0,8 млрд грн из предусмотренных 4 млрд грн,

местным бюджетам перечислено субвенцию на обеспечение больниц кислородом в размере 571 млн грн из 1,5 млрд грн,

на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц использовано 0,5 млрд грн из предусмотренных 4,7 млрд грн, или 10,6%

на закупку аппаратов ИВЛ потрачено 42 млн грн из предусмотренных 100 млн грн.

На мероприятия по соцзащите направили 9,4 млрд грн из предусмотренных 11,7 млрд грн. Так, 6,8 млрд грн перечислили Фонду общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, а Фонду социального страхования перечислили — 1,7 млрд грн.

800 млн грн было использовано на выплату пособия на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога.

Также была осуществлена выплата материального обеспечения 32 220 лицам и выплату пособий по временной нетрудоспособности 198341 лицу.

Как мы уже рассказывали ранее, известный врач Евгений Комаровский рассказал украинцам, как снизить риск заражения либо тяжелого течения COVID-19.

Также прогнозируется, что к концу года в Украине может быть уже свыше миллиона случаев COVID-19.