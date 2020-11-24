В Киеве у посольства США прошел митинг адептов партии ОПЗЖ, которые выступили против «вмешательства» Америки во внутренние дела Украины.

«Обозреватель» пишет, на акции выступил народный депутат партии ОПЗЖ Илья Кива.

«К сожалению, власть сегодня в нашей стране слабая, марионеточная, она всячески будет подыгрывать и выполнять любые спущенные им указания вот из этого здания, но мы никогда не согласимся с тем, чтобы продать и уничтожить будущее своих детей. Мы пришли показать американским гражданам, кто они есть – они гости», – сказал Кива.

Отметим, активисты, в основном преклонного возраста, держали в руках плакаты: «Перестаньте убивать славян», «США сокращает количества славян», «Вы не хозяева здесь», «Украина – не 51-й штат США».

По словам, начальника полиции Киева Андрея Крищенко, в мероприятии участвовало до 1500 людей.

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