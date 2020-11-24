До 29 ноября в Украине могут зафиксировать почти 95 тысяч новых случаев COVID-19.

Такой прогноз дает Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук Украины.

Согласно прогнозу ученых, до 29 ноября общее количество случаев COVID-19 может достичь 729 421 — это на 93 732 случаев больше, чем сегодня. По состоянию на 23 ноября, по данным Минздрава, зарегистрировано 635 689 больных.

Кроме того, ученые прогнозируют, что до 29 ноября общее количество умерших с COVID-19 достигнет 12 501, то есть до конца ноября количество жертв болезни возрастет на 1426.

Как сообщалось ранее, украинка с COVID-19 скончалась спустя полтора часа после того, как ее маску с кислородом отдали другой инфицированной, которая находилась в более тяжелом состоянии.

В Украине создают программу, которая будет отслеживать людей с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и находятся на самоизоляции, а также лиц, которые с ними контактировали.