В Украине создают программу, которая будет отслеживать людей с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и находятся на самоизоляции, а также лиц, которые с ними контактировали.

Как сообщил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV глава Минздрава Максим Степанов, программу разрабатывает Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством здравоохранения.

Он также подчеркнул, что концепция предусматривает автоматизацию процесса отслеживания, в противном случае в Украине не хватит эпидемиологов, которым нужно будет обзванивать всех инфицированных или контактных лиц. Однако, добавил он, внедрение инициативы потребует существенных изменений в законодательстве.

«Условно говоря, Степанов Максим заболел COVID-19, у него был круг контактов около 50 человек – каждый, кому приходит соответствующее смс-сообщение, должен сразу идти на самоизоляцию, должно быть соответствующее наказание, если человек откажется. Должен быть доступ к персональным данным, чтобы это устанавливать в автоматическом режиме», – рассказал Степанов.

Отметим, подобный механизм работает в Азии (Китае, Южной Корее).

https://youtu.be/S-qzfHMzZZc?t=708

Как сообщалось ранее, пять областей бьют «рекорды» по коронавирусу.

Ранее в СНБО сообщали, что все население Украины может быть провакцинировано от COVID-19 уже к концу 2021 года.