Подавляющее большинство украинцев считают, что конфликт на Донбассе виновата Россия, которая хочет получить полный контроль над Украиной.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Абсолютное большинство (64,6%) опрошенных украинцев называют конфликт на Донбассе российско-украинским. Только 16,3% респондентов назвали конфликт внутренним украинским.



Украинцы также считают, что целью России в этом конфликте является получение контроля над всей Украиной — 43,9% респондентов. Еще 13,6% считают, что Москва хочет получить контроль над Донбассом.

Среди тех, кто считает конфликт российско-украинским, 68,0% заявили, что Россия стремится к контролю над всей Украиной, 21,1% — что она хочет контроля только над Донбассом.

Киевский международный институт социологии провел опрос, который показал, что около 60% украинцев считают, что страна разваливается и идет к расколу.

Законопроект президента Владимира Зеленского о роспуске Конституционного суда поддерживают 57% украинцев.

Несмотря на резкий рост заболеваемости COVID-19, украинцы против тотального локдауна в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела компания Research & Branding Group.