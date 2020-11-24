На выборах президента США в Пенсильвании победил кандидат от Демократической партии Джо Байден. Сегодня, 24 ноября, были утверждены официальные результаты выборов в этом штате.

Подробности сообщил губернатор Пенсильвании Том Вулф на своей странице в Twitter.

По его словам, сегодня государственный департамент Пенсильвании утвердил результаты выборов 3 ноября на пост президента и вице-президента США.

«В соответствии с требованиями федерального закона я подписал свидетельство об установлении … (победы, — ред.) Джо Байдена и Камалы Харрис», — отметил Вулф.

Он также обратился к сотрудникам избирательных комиссий со словами благодарности.

«Наши сотрудники, работающие на выборах, подвергались постоянным нападкам, и они действовали превосходно и достойно», — добавил губернатор.

Накануне Мичиган официально объявил Байдена победителем на выборах президента. Он обошел действующего президента Дональда Трампа на более чем 150 тысяч голосов.

Как мы уже рассказывали ранее, администрация служб общего назначения, которая занимается вопросами смены президента, сообщила Джо Байдену, что готова начать процесс передачи полномочий.

Тем временем, избирательная комиссия штата Висконсин согласилась пересчитать голоса избирателей на округах Милуоки и Дейн.