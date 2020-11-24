Президент Владимир Зеленский заявил, что предприниматели, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина, а также уволенные наемные работники, получат по 8 тысяч гривен.

Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.

По его словам, в ближайшее время в парламент подадут законопроекты, которые будут предусматривать следующее: единоразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за ужесточения карантина: «Если вы ФОП и вынуждены закрыть бизнес, или наемный работник, которого увольняют, вы сможете получить помощь в размере 8 тысяч гривен».

Что нужно сделать, чтобы получить финансовую помощь на карантине

зайти в приложение «Дія»;

ввести персональные данные;

указать номер банковской карты.

По словам Зеленского, после проверки данных в течение нескольких день помощь будет выплачена. По расчетам, такую помощь смогут получить 1,2 млн украинцев. Объем программы составит почти 10 млрд гривен.

Также, по его словам, в Украине предусмотрена компенсация за сохранение рабочих мест:

«Если вы, например, владелец кафе и вы не закрылись, но из-за карантина сократили время работы. Никого не уволили, но некоторых работников отпустили в вынужденный отпуск, тогда вы сможете получить деньги для выплаты таким работникам».

Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований Национальной академии наук Украины прогнозирует, что к концу года в Украине может быть уже свыше миллиона случаев COVID-19.

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