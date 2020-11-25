Медики призывают украинцев не принимать антибиотики при COVID-19, они нужны только пациентам с бактериальной инфекцией, что бывает крайне редко.

Об этом в комментарии hromadske рассказала кандидат медицинских наук, пульмонолог клиники «Обериг» Ирина Суворкина.

Врач еще раз подчеркнула, что антибиотики назначают в отдельных случаях пациентам, у которых к вирусной инфекции присоединилась еще и бактериальная. Это может показать анализ крови:

«Ее можно заподозрить, когда у больного появляется вторая волна лихорадки, выделяется гнойная мокрота при кашле, меняются показатели крови, и по другим признакам, которые должен знать врач».

При этом ученые говорят, что такое бывает довольно редко. Так, по данным американских и британских исследователей, сопутствующую бактериальную инфекцию имеют только 3-5% больных коронавирусом.

Пить антибиотики, как назначают многие врачи, «для профилактики», нет смысла — осложнения COVID-19 они не предотвратят, зато могут стать причиной других болезней.

Ранее врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров говорил, что украинские врачи массово и необоснованно назначают пациентам с COVID-19 антибиотики, что в дальнейшем может привести к катастрофе.

А китайские врачи говорят, что лечение COVID-19 антибиотиками на ранней стадии в 1,5 раза увеличивает риск перехода болезни в тяжелую форму.

