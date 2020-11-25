Учителя-филолога Белгород-Днестровской общеобразовательной школы №4 Ирину Афанасьеву обнаружили мертвой в Затоке Одесской области. Женщина решила покончить с жизнью, утопившись в море.

Подробности самоубийства педагога сообщила в Facebook Ирина Чернега. Также подробности ЧП обнародовал портал topor.od.ua.

«Вчера сообщали о том, что в курортной Затоке из моря выловили тело. Как позже выяснилось, это жительница Белгород-Днестровского 1967 года рождения без признаков насильственной смерти», – указано в статье.

Отмечается, что Ирина Афанасьева была хорошим педагогом и классным руководителем. При этом она страдала от неизлечимой болезни, «не выдержав боли, от бессилия перед недугом она предпочла умереть».

«Разделась, аккуратно сложила по привычке одежду на берегу, и уплыла в вечность. Холодные ноябрьские воды ей помогли это сделать быстрее. Не будем ее судить за слабость перед болезнью», – подчеркнули в сообщении.

Именно по этой причине педагог якобы приехала в Затоку.

«Ничего в душе, кроме боли и бессилия перед твоей болезнью… Царствия тебе небесного, Ирочка. Болезнь оказалась сильнее тебя. Прости за то, что не смогли тебе помочь», – написала Чернега.

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