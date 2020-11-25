В Киеве возле Офиса президента активистка обнажилась и залезла на шар в знак протеста против насилия.

Подробности сообщает «Обозреватель».

Издание отмечает, что девушка подошла к подъезду здания, обнажилась и залезла на шар, выкрикивая «долой насилие».

Активистку задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили в Печерское районное управление полиции, где составили административный протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) КУоАП. После девушку отпустили.

Конкретная цель неизвестна, однако такое поведение девушки может быть приурочено ко всемирной акции «16 дней против насилия», которая стартовала 25 ноября.

Накануне активистка Femen полностью оголилась перед зданием Посольства Республики Польша в Украине — представительница женского движения поддержала жительниц соседней республики, которым фактически запретили аборты. Затем эта же активистка полностью оголилась у здания Генерального консульства Польши,