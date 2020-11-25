В Украине за прошедшие сутки почти 14 тысяч новых случаев COVID-19. Однако в реальности ситуация намного хуже, ведь в Украине ограниченное тестирование. Кроме того, огромное количество людей, которые не верят в опасность — считают, что болеют простудой и не делают тесты. К слову, симптомы COVID-19 действительно разнообразны, они могут варьироваться от отсутствия симптомов, легкого недуга до тяжелой пневмонии.

О том, как определить, могли ли вы переболеть COVID-19 и не заметить этого, говорится в материале «Сегодня» — журналисты общались с инфекционистом Юрием Жигаревым.

Отметим, если в начале пандемии исследования показывали, что число бессимптомных инфицированных может достигать 81%, то новые данные показывают, что 40% зараженных имеют легкие симптомы или их вообще нет, 40% имеют умеренные симптомы и не тяжелую пневмонию, 15% имеют серьезные заболевания, включая тяжелую пневмонию и 5% имеют осложнения, опасные для жизни.

Также врачи сегодня говорят, что бессимптомные на 42% реже передают вирус, чем люди с симптомами. Причина: они не так сильно кашляют и чихают.Врач назвал самые опасные симптомы COVID-19, при которых нужно вызывать «скорую»Как понять, что перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно или в легкой форме?

Человек может быть инфицированным, но не болеть. То есть вирус может быть в организме, но зараженный чувствует себя обычно – симптомов нет. Понять по самочувствию наличие вируса – невозможно. Можно сдать ИФА-тест на антитела, который покажет, были ли вы инфицированы вирусом в прошлом. Важно отметить, что ни один тест не является точным на 100% и некоторые люди, переболевшие COVID-19, могут не показать антител.Есть несколько критериев, которые потенциально могут говорить о том, что Вы могли уже переболеть:

вы контактировали с людьми, у которых подтвердили COVID-19;

вы не упускаете возможности пойти в клуб, ресторан, бар, офис или церковь и до сих пор здоровы;

вы теряли вкус и обоняние – этот симптом считается ключевым при коронавирусной болезни.

У меня была простуда, это мог быть COVID-19?

Да, вероятность есть. Некоторые симптомы – например, боль в горле, небольшая слабость, заложенность носа – человек может даже не заметить. А это мог быть коронавирус. Опять же, более точный ответ даст тест на антитела. Система здравоохранения рухнет: Украине прогнозируют мощную эпидемическую волну COVID-19На какие симптомы обращать внимание?

Если у вас были следующие симптомы, вероятно, вы переболели. Самые распространенные:

​​​​​​лихорадка

сухой кашель

усталость

Не во всех случаях, но встречается:

боль в мышцах и суставах

боль в горле

диарея

конъюнктивит

головная боль

потеря обоняния и вкуса

высыпания на коже, побледнение пальцев рук или ногСерьезные симптомы:

затрудненное дыхание или одышка

боль или сжатия в груди

расстройство речи или потеря подвижности.

