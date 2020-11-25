Бывшая голливудская актриса и супруга британского принца Гарри Меган Маркл потеряла второго ребенка. У нее произошел выкидыш после переезда из Великобритании в США.

Герцогиня Сассекская рассказала, что почувствовала сильную боль, когда меняла подгузник своему первенцу Арчи, рассказывает The New York Times.

Меган Маркл вместе с супругом отправились в больницу, где врачи подтвердили их опасения.

«Я почувствовала сильную боль. Опустилась на пол вместе с Арчи в руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих. Веселую мелодию, контрастирующую с моим чувством, что что-то случилось. Я обнимала моего первенца, зная, что теряю своего второго ребенка», – рассказала Меган.

Выкидыш стал для их семьи «невыносимым горем», с которым сталкиваются десятки женщин, но при этом боятся открыто говорить о своих чувствах, отмечает супруга принца Гарри.

«Потерять ребенка – значит нести почти невыносимое горе, которое переживают многие, но мало кто это обсуждает. Испытывая боль потери, мы с мужем узнали, что в больнице из 100 женщин от 10 до 20 пострадали от выкидыша. Тем не менее, несмотря на поразительную общность этой боли, разговоры на эту тему остаются табу, они постыдны», – подытожила Маркл.

Как мы уже расссказывали ранее, внук британской королевы Елизаветы II Гарри и его жена Меган Маркл 31 марта официально сложили с себя полномочия членов королевской семьи Великобритании.

Стоит отметить, что пока новая жизнь принца Гарри и Меган Маркл мало отличается от их королевского прошлого.