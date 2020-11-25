В Вооруженных силах Украины с момента начала режима полного прекращения огня погибли четверо военнослужащих, а еще 14 получили ранения.

Война продолжается, несмотря на «режим тишины», утверждает главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Хомчак также рассказал о гибели 24 ноября у Авдеевки военного 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

«По вчерашнему дню был обстрел, мы его квалифицировали как снайперский, идет расследование. Был ранен военнослужащий 72-й бригады, который, к сожалению, в больнице умер. Это четвертый случай гибели за 122 суток и 14 человек были ранены. Конечно, это много, если погибают или травмируются люди. Однако если брать в сравнении с прошлым периодом (мы не берем 2014-2015 годы) это, конечно, мало», — заявил главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что украинские военные огонь без необходимости не открывают, «чтобы не провоцировать противника». Однако, враг, по словам Хомчака, такие задачи перед собой не ставит.

Как мы уже рассказывали ранее, мирным путем вернуть Донбасс Украина не сможет никогда, ведь Россия выдвигает невыполнимые условия, в том числе требует особого статуса на 50 лет.

Тем временем, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак пояснил, почему после снайперского ранения украинского военнослужащего на Донбассе бойцы не открыли ответный огонь.