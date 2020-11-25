Украинским гражданам возрастом от 14 до 16 лет теперь разрешили въезд в страну из временно оккупированной территории Крыма и Донбасса по свидетельству о рождении. Таким образом, процедура въезда будет упрощена.

Соответствующее решение решение принял Кабинет министров Украины.

Также, на заседании Кабмин сегодня, 25 ноября, было принято решение изменить условия о временном прекращении работы пунктов въезда-выезда на территорию Донбасса и Крыма.

Теперь при наличии оснований гуманитарного характера, таких как возвращение к месту жительства, тяжелая болезнь, воссоединение с семьей, посещение высших учебных заведений тому подобных, будет предусматриваться возможность безотлагательного въезда даже если КПВВ закрыты.

Ранее, 24 ноября, на внеочередном заседании ТКГ стороны не смогли прийти к решению об открытии пунктов пропуска «Счастье» и «Золотое» на Донбассе.

Как мы уже сообщали ранее, украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе озвучила пять пунктов Плана действий по разрешению военного конфликта на Донбассе.