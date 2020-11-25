Мирным путем вернуть Донбасс Украина не сможет никогда, ведь Россия выдвигает невыполнимые условия, в том числе требует особого статуса на 50 лет.

Об этом в Facebook пишет народный депутат от «Слуги народа» Егор Чернев.

По его мнению, переговоры в нормандском и минском форматах являются неэффективными:

«Даже план Кравчука, который многие у нас считали слишком покладистым, отвергли. Россияне теперь хотят изменений в Конституцию, выборы до возвращения границы и особый статус Донбасса на 50 лет. Итак, что бы мы им не предложили, они всегда выдвинут нам неприемлемые условия и обвинят в неготовности к переговорам».

По его словам, «не было еще в истории случая, чтобы Россия добровольно вернула кому-то хоть клочок захваченной земли».

Отдельно он подчеркнул, что в Кремле понимают, если Украина вернет Донбасс, она и ее союзники перейдут к теме Крыма.

Несмотря на эти трудности, ветеран считает, что отказываться от переговоров с Россией Украине не стоит:

«С их помощью мы демонстрируем всему миру неспособность Кремля договариваться и его нежелание достичь мира. И имеем основания требовать введения против России новых санкций. А на фоне пандемии они имеют значительно более сильный эффект».

Ранее Россия отказалась поддержать план Украины по Донбассу. В то же время, представители РФ на переговорах в Трехсторонней контактной группе впервые поддержали план боевиков «ЛДНР».

Как сообщалось ранее, 24 ноября боевики четыре раза нарушили перемирие на Донбассе. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий.