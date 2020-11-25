В Украине активизировались пророссийские СМИ, журналисты и «агенты влияния» для дискредитации военного и политического руководства страны.
Такое мнение озвучено на сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
В ведомстве считают, что Москва хочет сформировать среди украинцев недоверие к действующей власти.
Главной целью является дискредитация деятельности руководства государства по урегулированию ситуации на Донбассе.
Особым направлением дискредитации со стороны РФ является критика органов государственной власти по решению социальных и экономических проблем, в том числе связанных с эпидемией COVID-19.
«Указанная информационная кампания со стороны РФ свидетельствует о слабости российских позиций и неспособности Кремля достичь своих целей в Украине», – утверждают в разведке.
Как мы уже рассказывали ранее, в Вооруженных силах Украины с момента начала режима полного прекращения огня погибли четверо военнослужащих, а еще 14 получили ранения.
А также, озвучено мнение, что мирным путем вернуть Донбасс Украина не сможет никогда, ведь Россия выдвигает невыполнимые условия, в том числе требует особого статуса на 50 лет.